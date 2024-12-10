Начальники генштабов Турции и США обсудили текущие процессы в Сирии

Начальник Генерального штаба турецкой армии, генерал Метин Гюрак обсудил со своим американским коллегой, генералом Чарльзом К. Брауном-младшим текущие процессы в Сирии.
Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Генерального штаба Турции в соцсети.
"Начальник Генштаба генерал армии Метин Гюрак провел телефонный разговор с начальником Генштаба США, генералом Чарльзом К. Брауном. Состоялся обмен мнениями о событиях в Сирии", – говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, что ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обсудил ситуацию в Сирии со своим британским коллегой Джоном Хили.