    Начальник Генштаба подтвердил, что за ударами по Сирии стоит Израиль

    • 10 сентября, 2025
    • 21:42
    Начальник Генштаба подтвердил, что за ударами по Сирии стоит Израиль

    Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что за авиаударами в Сирии в начале этой недели стоят израильские военные.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, Замир сказал об этом на выпускной церемонии офицеров Военно-морских сил.

    "В последние дни мы наносили удары сразу по нескольким направлениям. В Сирии мы пресекли действия, угрожавшие нашей свободе действий".

    Отметим, что удары в понедельник пришлись на военную базу недалеко от Хомса, а также на цели вблизи прибрежного города Латакия и исторического города Пальмира.

    Лента новостей