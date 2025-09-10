Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что за авиаударами в Сирии в начале этой недели стоят израильские военные.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, Замир сказал об этом на выпускной церемонии офицеров Военно-морских сил.

"В последние дни мы наносили удары сразу по нескольким направлениям. В Сирии мы пресекли действия, угрожавшие нашей свободе действий", - erfpfk jy.

Отметим, что удары в понедельник пришлись на военную базу недалеко от Хомса, а также на цели вблизи прибрежного города Латакия и исторического города Пальмира.