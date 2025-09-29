Началась встреча Трампа и Нетаньяху в Белом доме
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 19:27
Президент США Дональд Трамп встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом Доме в Вашингтоне.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, стороны обсудят возможности урегулирования ситуации в Секторе Газа.
Стороны проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.
Трамп при встрече с Нетаньяху у Белого дома отметил, что "очень уверен" в возможности сделки по Газе.
Последние новости
20:52
Народный артист Рамиз Гулиев госпитализированИскусство
20:41
Нетаньяху принес извинения премьеру Катара за недавний удар по ДохеДругие страны
20:38
Делегация Катара едет в Белый дом, где сейчас находится НетаньяхуДругие страны
20:33
Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрдДругие страны
20:19
Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в ИзраильДругие страны
20:17
Минобразования разрабатывает чат-бот для школьников - ЭКСКЛЮЗИВНаука и образование
20:14
Президент Северного Кипра высоко оценил миротворческие усилия АзербайджанаВнешняя политика
20:13
PASHA Holding: Будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательстваБизнес
20:13