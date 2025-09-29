Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Началась встреча Трампа и Нетаньяху в Белом доме

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 19:27
    Началась встреча Трампа и Нетаньяху в Белом доме

    Президент США Дональд Трамп встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом Доме в Вашингтоне.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, стороны обсудят возможности урегулирования ситуации в Секторе Газа.

    Стороны проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.

    Трамп при встрече с Нетаньяху у Белого дома отметил, что "очень уверен" в возможности сделки по Газе.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Белый дом встреча Израиль и Сектор Газа
    Ağ Evdə Trampla Netanyahu arasında görüş başlayıb

