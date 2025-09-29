Началась встреча Трампа и Нетаньяху в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом Доме в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, стороны обсудят возможности урегулирования ситуации в Секторе Газа.

Стороны проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.

Трамп при встрече с Нетаньяху у Белого дома отметил, что "очень уверен" в возможности сделки по Газе.