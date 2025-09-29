Ağ Evdə Trampla Netanyahu arasında görüş başlayıb
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 19:44
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonda Ağ Evdə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb.
"Report"un "The Times of Israel"ə istinadən verdiyi xəbərə görə, tərəflər Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması imkanlarını müzakirə edəcəklər.
Danışıqlardan sonra tərəflər mətbuat konfransı keçirəcəklər.
Ağ Evdə Netanyahu ilə görüşü zamanı Tramp Qəzza sövdələşməsinin mümkünlüyünə çox arxayın olduğunu deyib.
