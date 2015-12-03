Встреча Лаврова и Чавушоглу в Белграде завершилась - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завершил встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу "на полях" совета глав МИД стран ОБСЕ в Белграде, передает Report со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

"Встреча министра иностранных дел Чавушоглу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белграде подошла к концу. Встреча продлилась 40 минут", - передает телеканал.

***18:55

В Белграде началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Накануне Лавров сообщил, что о контактах "на полях" заседания СМИД ОБСЕ просит турецкая сторона, и заявил, что уклоняться от встречи не намерен.