Наблюдаются сбои в работе WhatsApp

В работе сервиса обмена мгновенными сообщениями WhatsApp возникли сбои.

Как передаёт Report, пользователи сервиса столкнулись с проблемами при обмене фотографиями и голосовыми сообщениями. Проблемы больше всего затронули обмен аудиофайлами.

Это не первый случай возникновения сбоев в работе сервиса. В январе интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp.

Отметим, что пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру также столкнулись с проблемами. Как следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи не могут зайти на сайты соцсетей, жалуются на проблемы с обновлением ленты новостей и проблемы при прохождении авторизации.