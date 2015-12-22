​На золотом руднике в Гвинее погибли 13 человек

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ При обрушении на золотодобывающем руднике на востоке Гвинеи погибли 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, местный чиновник сообщил, что люди работали незаконно на закрытой шахте, само происшествие произошло несколько дней назад.

Отмечается, что нелегальная добыча полезных ископаемых в западноафриканской стране является чрезвычайно опасной и нередко приводит к несчастным случаям.

Власти совершали попытки прекратить работу предприятий, но бедность в регионе вынуждает местных жителей посещать закрытые объекты.