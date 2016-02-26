На заводе в США произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами стрельбы на заводе Excel Industries в городе Хесстон в американском штате Канзас стали от четырех до семи человек, от 20 до 30 получили ранения. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, нападавший был убит полицейскими. Сообщалось, что жертвы являлись сотрудниками предприятия.

Как передает телеканал KWCH, очевидцы опознали стрелка как 38-летнего Седрика Форда (Cedric Ford), который занимался на предприятии покрасочными работами.

Сообщается, что Форд незадолго до инцидента размещал на странице в Facebook свои фотографии с пистолетами и автоматом.

По данным телеканала, предполагаемый преступник имел проблемы с душевным здоровьем и ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи со взломом.