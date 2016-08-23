На заводе в Бангладеш произошла утечка аммиака, пострадали 50 человек

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек пострадали в результате утечки аммиака на заводе по производству удобрений в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел на заводе, производящем диаммонийфосфат.

По информации, экстренные службы, прибывшие на место происшествия, пытаются не допустить дальнейшего распространения газа в сторону города.

Отметим, аммиак (NH3) - нитрид водорода, при нормальных условиях бесцветный газ с резким запахом.