На западе Турции произошло землетрясение
Другие страны
- 11 апреля, 2026
- 18:58
В провинции Кютахья на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 17:31 по местному (18:31 по бакинскому) времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,12 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступало.
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33