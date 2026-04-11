В провинции Кютахья на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 17:31 по местному (18:31 по бакинскому) времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,12 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступало.