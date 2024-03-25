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На Западе опасаются терактов во время Олимпиады в Париже после событий в "Крокусе"

На Западе опасаются терактов во время Олимпиады в Париже после событий в "Крокусе" Западные чиновники опасаются террористических атак во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, из-за событий в "Крокус сити холле".
Другие страны
25 марта 2024 г. 11:17
На Западе опасаются терактов во время Олимпиады в Париже после событий в Крокусе

Западные чиновники опасаются террористических атак во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, из-за событий в "Крокус сити холле".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Я беспокоюсь из-за Олимпиады в Париже. Она станет отличной мишенью для террористов", - указал бывший сотрудник ООН и действующий советник неправительственного Проекта по борьбе с терроризмом (Counter Extremism Project) Эдмунд Фиттон-Браун. Как утверждает издание, такого мнения придерживаются и другие американские и европейские специалисты, занимающиеся террористическими угрозами.

По информации неназванного сотрудника спецслужб одной из западных стран, чье мнение приводит NYT, основными факторами, которые могут привести к новому теракту, служит существование спящих ячеек "Исламского государства" в Европе, продолжающийся конфликт в секторе Газа и якобы поддержка боевиков со стороны русскоязычных граждан.

Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что власти республики повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по национальной обороне, организованного в Елисейском дворце в связи с терактом в "Крокус сити холле".

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