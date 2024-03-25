На Западе опасаются терактов во время Олимпиады в Париже после событий в "Крокусе"

На Западе опасаются терактов во время Олимпиады в Париже после событий в "Крокусе"

Западные чиновники опасаются террористических атак во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, из-за событий в "Крокус сити холле".

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