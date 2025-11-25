На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее здание

В западной части Лондона вспыхнул крупный пожар, к тушению которого привлечены около 150 пожарных.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, возгорание произошло на Бридж-роуд в районе Саутхолл.

Огонь охватил двухэтажное здание, в котором располагаются склад и торговое помещение. По данным пожарной службы, в настоящий момент горят около трех четвертей строения. Для тушения используются три поворотные лестницы, что позволяет вести работу с высоты.

Причины пожара пока неизвестны.

В пожарной службе сообщили, что оперативный штаб получил около 60 звонков, связанных с инцидентом.

"Это затяжной инцидент, и пожарным предстоит работать весь день", - отметили в ведомстве.