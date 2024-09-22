О нас

На западе Германии произошел третий взрыв за неделю

На западе Германии произошел третий взрыв за неделю У входа в жилой дом недалеко от Бонна на западе ФРГ произошел взрыв, который является третьим в регионе с начала недели.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 16:37
На западе Германии произошел третий взрыв за неделю

У входа в жилой дом недалеко от Бонна на западе ФРГ произошел взрыв, который является третьим в регионе с начала недели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила местная полиция.

Согласно информации, инцидент произошел в общине Вахтберг, граничащей с Бонном и входящей в административный округ Кёльн, никто не пострадал.

По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве малой мощности. Поиски подозреваемых продолжаются.

Полиция не исключает связи между случившимся и произошедшими на этой неделе взрывами в Кёльне. В понедельник у клуба Vanity Club Cologne произошел взрыв, при котором пострадал один человек. Полиция Кёльна опубликовала фотографию предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. В среду взрыв произошел у магазина одежды.

Правоохранительные органы полагают, что к инцидентам могут иметь отношение нидерландские организованные преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın qərbində bir həftə ərzində üçüncü partlayış baş verib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
16 сентября 2024 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi