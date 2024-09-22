На западе Германии произошел третий взрыв за неделю

У входа в жилой дом недалеко от Бонна на западе ФРГ произошел взрыв, который является третьим в регионе с начала недели.

У входа в жилой дом недалеко от Бонна на западе ФРГ произошел взрыв, который является третьим в регионе с начала недели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила местная полиция.

Согласно информации, инцидент произошел в общине Вахтберг, граничащей с Бонном и входящей в административный округ Кёльн, никто не пострадал.

По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве малой мощности. Поиски подозреваемых продолжаются.

Полиция не исключает связи между случившимся и произошедшими на этой неделе взрывами в Кёльне. В понедельник у клуба Vanity Club Cologne произошел взрыв, при котором пострадал один человек. Полиция Кёльна опубликовала фотографию предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. В среду взрыв произошел у магазина одежды.

Правоохранительные органы полагают, что к инцидентам могут иметь отношение нидерландские организованные преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.