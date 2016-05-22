 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На западе Австрии произошла стрельба, два человека погибли, 11 ранены

    Инцидент произошел в ночь на воскресенье

    Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Два человека погибли и 11 получили ранения в результате стрельбы, устроенной мужчиной на западе Австрии.

    Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, инцидент произошел в ночь на воскресенье в коммуне Ненцинг в федеральной земле Форарльберг во время праздничного мероприятия, на котором собралось около 150 человек.

    Согласно полицейским источникам, около 03.00 после начавшейся ссоры 27-летний молодой человек достал из автомобиля огнестрельное оружие и начал стрелять по присутствующим. Затем стрелок покончил с собой.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi