На западе Африки свыше 7,3 млн человек стали беженцами из-за военных конфликтов

Более 7,3 млн жителей Западной Африки стали беженцами в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

Более 7,3 млн жителей Западной Африки стали беженцами в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, об этом заявила заместитель председателя Комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Дамтиен Чинчибиджа.

"Ныне в странах ECOWAS насчитывается 7 млн 337 тыс. вынужденно переселенных лиц из-за конфликтов, насилия и стихийных бедствий. В это число входят 6 млн 526 тыс. внутренне перемещенных лиц, а также 811 тыс. беженцев", - заявила она.

По ее словам, нынешнее состояние дел в странах объединения характеризуется обострением гуманитарных проблем в связи с непрекращающимися военными конфликтами. Все это ведет к массовому исходу населения, отсутствию продовольственной безопасности, особенно в зоне Сахеля и в бассейне озера Чад.

Чинчибиджа призвала мировое сообщество поддержать усилия руководства ECOWAS, которое выделило около 9 млн долларов на помощь беженцам и лицам без гражданства.