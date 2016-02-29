На западе Афганистана при взрыве погибло четверо детей

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере четверо детей погибли и двое получили ранения в результате взрыва в городе Фарах на западе Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство".