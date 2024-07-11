На юго-западе Китая из-за ливня погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ливня в муниципии Чунцин (город прямого подчинения на юго-западе Китая), еще один человек пропал без вести.

Пять человек погибли в результате ливня в муниципии Чунцин (город прямого подчинения на юго-западе Китая), еще один человек пропал без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

Ливень, отмечается в сообщении, обрушился на мегаполис и окрестности с вечера 10 июля. Уровень воды в 15 местных реках превысил безопасный уровень.

Метеорологическая станция "Чжунсянь" повысила уровень предупреждения об опасной погоде до желтого. Ожидается, что в ближайшие часы уровень осадков в некоторых населенных пунктах превысит 100 мм. Населению предписано соблюдать меры предосторожности.