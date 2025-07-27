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На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд

На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд В Германии в районе Биберах (относится к федеральной земле Баден-Вюртемберг) с рельсов сошел пассажирский поезд.
Другие страны
27 июля 2025 г. 22:27
На юго-западе Германии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Германии в районе Биберах (относится к федеральной земле Баден-Вюртемберг) с рельсов сошел пассажирский поезд.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на информацию, полученную от полиции Штутгарта.

По данным издания, на момент аварии в поезде находилось около 100 пассажиров. Первоначально сообщалось, что ранены как минимум несколько человек. Позднее стало известно о нескольких погибших.

"В диспетчерской службе Ройтлингена (земля Баден-Вюртемберг) сообщили о так называемом массовом инциденте. Ожидается, что медицинская помощь потребуется большому количеству пострадавших", - уточняет издание.

Повреждения получил и сам поезд. Как стало известно Bild, в результате аварии часть состава опрокинулась на бок и завалилась на насыпь. Серьезно деформирована крыша одного из вагонов.

Спасатели уже прибыли на место происшествия и сейчас заняты осмотром вагонов и оценкой ситуации. На место происшествия также выехали и сотрудники полиции, а также других экстренных служб.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada sərnişin qatarı relsdən çıxıb, xeyli sayda yaralı var

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