    На юго-востоке Франции зафиксировано 45 случаев заражения легионеллезой

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 10:04
    На юго-востоке Франции зафиксировано 45 случаев заражения легионеллезой

    В департаменте Савойа (юго-восток Франции) зафиксирована вспышка легионеллеза (заболевание легких, вызываемое бактерией, присутствующей в воде - ред.).

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV

    Сообщается, что 45 человек заразились легионеллезой, восемь человек госпитализированы.

    Лента новостей