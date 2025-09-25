На юго-востоке Франции зафиксировано 45 случаев заражения легионеллезой

В департаменте Савойа (юго-восток Франции) зафиксирована вспышка легионеллеза (заболевание легких, вызываемое бактерией, присутствующей в воде - ред.).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV

Сообщается, что 45 человек заразились легионеллезой, восемь человек госпитализированы.