На юго-востоке Афганистана талибы напали на блокпост

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Отряд талибов атаковал блокпост правительственных войск в провинции Газни на юго-востоке Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, в результате нападения 18 человек убиты.

Перестрелка продолжалась несколько часов. По данным полиции, среди убитых - 11 военнослужащих и 7 исламистов.

За последние месяцы ситуация в Афганистане резко обострилась. Движение "Талибан" активизировалось почти во всех провинциях после передачи ответственности за безопасность в стране от войск ISAF национальным силам безопасности.