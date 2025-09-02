На юго-востоке Афганистана произошло новое землетрясение
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 17:05
На юго-востоке Афганистана сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Как передает Report , об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения находился в 34 километрах к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар.
Это недалеко от эпицентра мощного землетрясения, произошедшего в выходные, в результате которого погибло более 1400 человек.
Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.
