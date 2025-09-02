Əfqanıstanda yenidən zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 17:11
Bu gün Əfqanıstanın cənub-şərqində 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" ABŞ Geoloji Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Nənqərhar əyalətinin Cəlalabad şəhərindən 34 kilometr şimal-şərqdə yerləşib.
Bu yeraltı təkanların episentri, avqustun 31-də baş verən və 1 400-dən çox insanın ölümü ilə nəticələnən zəlzələnin episentrindən çox da uzaq deyil.
Mümkün dağıntılar və ya zərərçəkənlər barədə təfərrüatlar hələ ki verilmir.
