На юге Венесуэлы при аварии с автобусом погибли по меньшей мере 11 человек

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли, 14 получили ранения в пятницу в результате аварии с автобусом в южном штате Венесуэлы Боливаре.
Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра внутренних дел Нестора Реверола.
Автобус перевернулся на пути между городами Боливар и Санта-Элена рядом с бразильской границей.
Глава МВД Венесуэлы добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы.
Причина ДТП не называется.
News DepartmentАвтор новости
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