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    На юге Венесуэлы при аварии с автобусом погибли по меньшей мере 11 человек

    Автобус перевернулся на пути между городами Боливар и Санта-Элена рядом с бразильской границей

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли, 14 получили ранения в пятницу в результате аварии с автобусом в южном штате Венесуэлы Боливаре.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра внутренних дел Нестора Реверола.

    Автобус перевернулся на пути между городами Боливар и Санта-Элена рядом с бразильской границей.

    Глава МВД Венесуэлы добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы.

    Причина ДТП не называется.

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