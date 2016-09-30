На юге Венесуэлы при аварии с автобусом погибли по меньшей мере 11 человек

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли, 14 получили ранения в пятницу в результате аварии с автобусом в южном штате Венесуэлы Боливаре.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра внутренних дел Нестора Реверола.

Автобус перевернулся на пути между городами Боливар и Санта-Элена рядом с бразильской границей.

Глава МВД Венесуэлы добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы.

Причина ДТП не называется.