 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На юге Сирии 700 боевиков добровольно сдались властям

    Боевики сдавались, имея при себе автоматы, пулеметы и снайперские винтовки

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Около 700 боевиков и разыскиваемых сирийских граждан сдались властям в провинции Дераа на юге Сирии за последние несколько дней.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

    Отмечается, что в рамках программы национального примирения сложить оружие и вернуться к мирной жизни решили более 450 боевиков-сирийцев и 250 разыскиваемых правительством граждан.

    Боевики сдавались, имея при себе автоматы, пулеметы и снайперские винтовки.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что сотни боевиков ИГ покидают Сирию и пытаются выбраться в Европу.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi