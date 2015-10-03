​На юге Сирии 700 боевиков добровольно сдались властям

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Около 700 боевиков и разыскиваемых сирийских граждан сдались властям в провинции Дераа на юге Сирии за последние несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что в рамках программы национального примирения сложить оружие и вернуться к мирной жизни решили более 450 боевиков-сирийцев и 250 разыскиваемых правительством граждан.

Боевики сдавались, имея при себе автоматы, пулеметы и снайперские винтовки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сотни боевиков ИГ покидают Сирию и пытаются выбраться в Европу.