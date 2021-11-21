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На юге Мьянмы 15 человек погибли после того, как их унесло волной

На юге Мьянмы 15 человек погибли после того, как их унесло волной По меньшей мере 15 человек погибли после того, как их унесло волной у береговой линии в штате Мон на юге Мьянмы.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 14:22
На юге Мьянмы 15 человек погибли после того, как их унесло волной

По меньшей мере 15 человек погибли после того, как их унесло волной у береговой линии в штате Мон на юге Мьянмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье, ссылаясь на представителя местной полиции сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, инцидент произошел примерно в 07:30 (04:30, бакинское время). Как отмечается, речь идет о паломниках, которые шли вдоль берега, направляясь в пагоду. Некоторые из них пропали без вести, число не уточняется.

Соответствующие службы ведут поисково-спасательную операцию.

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