На юге Мьянмы 15 человек погибли после того, как их унесло волной

На юге Мьянмы 15 человек погибли после того, как их унесло волной

По меньшей мере 15 человек погибли после того, как их унесло волной у береговой линии в штате Мон на юге Мьянмы.

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