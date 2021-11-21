На юге Мьянмы 15 человек погибли после того, как их унесло волной

По меньшей мере 15 человек погибли после того, как их унесло волной у береговой линии в штате Мон на юге Мьянмы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье, ссылаясь на представителя местной полиции сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, инцидент произошел примерно в 07:30 (04:30, бакинское время). Как отмечается, речь идет о паломниках, которые шли вдоль берега, направляясь в пагоду. Некоторые из них пропали без вести, число не уточняется.
Соответствующие службы ведут поисково-спасательную операцию.