На юге Китая в результате лесного пожара погибли три человека

Лесной пожар в провинции Гуйчжоу на юге Китая привел к гибели троих человек.

Лесной пожар в провинции Гуйчжоу на юге Китая привел к гибели троих человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Отмечается, что ЧП произошло в ходе тушения огня. Причиной происшествия в уезде Чаншунь, где было зафиксировано возгорание, стало внезапно изменившееся направление ветра. Администрация провинции мобилизовала дополнительные силы для ликвидации пожара и проведения спасательной операции.

Крупное возгорание, как отмечается, уже удалось взять под контроль. Правительство обеспечило эвакуацию жителей, находящихся в опасной зоне.