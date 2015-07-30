На юге Китая эвакуировали более 52 тысяч человек из-за сильных ливней

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая эвакуировали более 52 тысяч человек из-за продолжающихся в регионе ливней.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Синьхуа.

По предварительны оценкам, за недельный период были повреждены или разрушены более пяти тысяч домов, пострадали сельскохозяйственные угодья. Разгул стихии затронул около 95 тысяч местных жителей в 11 городах региона, два человека числятся пропавшими без вести. Экономический ущерб составляет порядка 44 миллионов долларов.

Службы спасения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций активно работают в регионе и оказывают населению необходимую помощь.





