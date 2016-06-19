На юге Калифорнии разгорелся крупный лесной пожар

Баку. 19 Июнь. REPORT.AZ/ На юге Калифорнии пожарные борются с лесным пожаром, из-за которого сотням человек уже пришлось покинуть свои дома.

Как передает Report, по словам местных властей, огонь угрожает многим домам в районе Санта-Барбары, к северу от Лос-Анджелеса, а сильный ветер привел к возникновению огненных торнадо.

К вечеру субботы пожар уже охватил 3161 гектар. По оценкам пожарных, пожар находится под контролем примерно на 45% этой территории.

Синоптики, однако, предупреждают, что до вторника в этом районе ожидаются сильные ветры, что может затруднить работу пожарных.

Бюро шерифа Санта-Барбары предупреждает местных жителей о необходимости быть готовыми к немедленной эвакуации. Пожар начался в среду.