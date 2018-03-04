На юге Йемена за месяц убито более 600 хуситов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В ходе боев в районе города Таиз на юге Йемена в течении февраля 2018 года убиты 613 повстанцев из движения «Ансаруллах» (хуситы), в том числе 4 полевых командира, еще 1027 ранены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Anadolu".

В последние недели повстанцы потеряли контроль над районами Саиле Эбар, Аль-Джират и Сармин в провинции Таиз.

Кроме того, под контроль проправительственный войск перешли селения Ласаб и Карифа, а также несколько высот.

В настоящее время йеменская армия продолжает наступление на севере Таиза. В результате ударов сил коалиции уничтожено 4 склада с оружием, 6 танков и 13 пушек.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт.