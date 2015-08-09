На юге Йемена возобновились ожесточенные бои

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В городе Зинджибар на юге Йемена идут тяжелые бои между проправительственными силами и поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Военные пытаются вытеснить повстанцев из столицы провинции Абьян. Если им это удастся, это станет еще одним крупным поражением хуситов от коалиции, поддерживаемой Саудовской Аравией, за последнее время.

На этой неделе проправительственные войска отбили у боевиков-хуситов крупнейшую авиационную базу Аль-Анад.

Силы хуситов и их союзников уже много недель ведут бои с правительственными войсками по всей стране. За десять месяцев конфликта погибли более двух тысяч человек.

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы захватили большую часть территории страны и изгнали президента.