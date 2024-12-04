На юге Индии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Телангана на юге Индии.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Телангана на юге Индии.

Как передает Report , об этом сообщил Индийский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 07:27 (05:57 по бакинскому времени) в районе Мулугу и ощущались в столице штата Хайдарабаде. В Телангане редко наблюдается сейсмическая активность, поэтому удар стихии вызвал панику среди местного населения.

Информации о пострадавших и крупных разрушениях не поступало. Власти рекомендуют жителям сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей или небезопасных сооружений.