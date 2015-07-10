На юге Германии произошла стрельба, двое погибли

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Германии мужчина открыл огонь, убив как минимум двоих человек.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция Нюрнберга.

По предварительным данным, преступление совершено в местечке Тифенталь в районе Ансбах в Баварии. По данным правоохранительных органов, злоумышленник открыл огонь из своего автомобиля и убил 82-летнюю женщину, потом застрелил велосипедиста. Кроме того, он угрожал оружием другим людям. "По нашим сведениям они не пострадали", - отметил представитель полиции.

Стрелявший скрылся на серебристом автомобиле Mercedes с местным номерным знаком AN-W129. Позже машина была обнаружена и перехвачена спецподразделением полиции на заправке в городе Бад-Виндсхайм, а преступник задержан. "Мотивы пока не установлены", - сообщили в полиции.