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На юге Франции в ходе лесных пожаров пострадало более 10 человек

На юге Франции в ходе лесных пожаров пострадало более 10 человек В департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции в ходе лесных пожаров пострадали более 10 человек.
Другие страны
20 августа 2024 г. 00:11
На юге Франции в ходе лесных пожаров пострадало более 10 человек

В департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции в ходе лесных пожаров пострадали более 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации, в ходе эвакуации туристического лагеря пострадали 11 человек, в том числе двое пожарных.

По данным телеканала, в общей сложности из-за приближения огня было эвакуировано более 3 тыс. человек.

"Огонь охватил более 400 гектаров. При этом повышенный режим готовности в связи с возможным распространением пожаров объявлен на территории шести департаментов Франции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению огня привлечено более сотни пожарных, десятки пожарных машин, а также спецавиация.

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