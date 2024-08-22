На юге Эфиопии в ходе атаки боевиков погибли не менее 13 человек

На юге Эфиопии в результате вооруженного нападения экстремистов погибли не менее восьми полицейских и пять мирных жителей.

На юге Эфиопии в результате вооруженного нападения экстремистов погибли не менее восьми полицейских и пять мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя местных властей Серавита Дибабу.

"Атаки происходили на протяжении трех дней в районе Сеген региона Консо с 17 августа. В ходе нападений было убито 8 полицейских и 5 мирных жителей, также были подожжены административные здания, полицейский участок и конференц-зал, похищено медицинское оборудование и служебные автомобили", - говорится в сообщении.

По словам Дибабы, нападавшие уже покинули район. Он добавил, что на счету группировки был ряд нападений, убийств и поджогов.

"Силы безопасности патрулируют территорию и проводят операции против оставшихся экстремистов", - заверил он.