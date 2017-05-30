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    Три человека погибли при крушении самолета на юге Австралии

    Поисковая группа обнаружила обломки самолета в нескольких километрах от аэропорта Ренмарк© AFP

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Три человека погибли при крушении легкого самолета на юге Австралии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Поисковая группа обнаружила обломки самолета во вторник в нескольких километрах от аэропорта Ренмарк.

    Как сообщила представитель ведомства по обеспечению безопасности на море, самолет направил диспетчеру сигнал бедствия вскоре после того, как поднялся в воздух. "Нам стало известно о наличии проблем вскоре после вылета, когда поступил аварийный сигнал", - сказала она.

    Полиция подтвердила, что на борту самолета находились три человека, включая пилота.

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