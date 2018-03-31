На юге Афганистана на мине подорвался автомобиль военных, двое погибли

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, передает Report со ссылкой на Khaama Press.

Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны.

По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся.

Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.