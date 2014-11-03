На выборах президента Румынии лидирует премьер-министр страны Виктор Понта

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Румынии, лидер социал-демократов Виктор Понта лидирует по итогам голосования на прошедших в воскресенье президентских выборах. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по данным Центрального избирательного бюро Румынии по итогам подсчета бюллетеней с 10594 из 18847 участков (56,21%), преимущество Понты над кандидатом от национал-либералов, мэром города Сибиу Клаусом Йоханнисом увеличивается до 9% и составляет 39,57% голосов избирателей против 30,19 % у его главного соперника.

Поскольку ни Понте, ни Йоханнису уже не удастся набрать необходимых для победы в первом туре 50 процентов голосов, 16 ноября в Румынии пройдет второй тур голосования.