На выборах в Португалии лидирует Социал-демократическая партия

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с премьер-министром Португалии Педру Пасушем Коэлью лидирует на парламентских выборах в стране после обработки 87% протоколов. Об этом сообщило правительство республики, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, коалиция, куда входит правящая Социал-демократическая партия, получает 39% голосов, Социалистическая партия - 31%, Левый блок - 9%.

В воскресение в Португалии состоялись выборы членов Собрания республики - 230-местного однопалатного парламента. Данное волеизъявление - первое после принятия правительством непопулярных мер жесткой экономии из-за финансового кризиса, с которым столкнулась страна. С 2011 по 2014 год республику покинули почти полмиллиона граждан, что является рекордным показателем за 50 лет.