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    На выборах в Иране зарегистрировано рекордное число кандидатов

    Более 12 тысяч претендентов, 11% из которых - женщины, пожелали принять участие в выборах

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Рекордное число кандидатов, около 12 тысяч, зарегистрировались для участия в предстоящих парламентских выборах в Иране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Более 12 тысяч претендентов зарегистрировались, чтобы бороться на парламентских выборах", - говорится в субботнем сообщении телеканала Press TV, который освещает предвыборную гонку в меджлис (парламент) страны.

    "Женщины составляют 11% от тех, кто зарегистрировался", - отмечает телеканал.

    Выборы в законодательный орган Ирана намечены на 26 февраля 2016 года. В новом парламенте будут 290 депутатов, которые будут осуществлять свои полномочия четыре года.

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