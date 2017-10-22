На выборах в Чехии победила правоцентристское движение миллиардера Бабиша - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Правоцентристское движение "Акция недовольных граждан" миллиардера Андрея Бабиша победило на выборах в палату депутатов парламента Чехии.

Как передает Report, АНО получило 31% голосов, заняв 78 из 200 кресел в парламенте.

Второе место у партии "Свобода и прямая демократия". Ей удалось заручиться поддержкой 11,3% избирателей.

Ранее опросы показывали, что АНО поддерживают от 25% до 30% избирателей.

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ После подсчета половины голосов избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Чехии уверенную победу одерживает центристское движение ANO миллиардера Андрея Бабиша.

Как передает Report, они набрали 31% избирательских голосов.

Как передает «РИА Новости», следом идет партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) – 11,3% и Гражданская демократическая партия (ГДП) – 10,2% голосов. Явка избирателей составила 59%.

Сообщается, что неожиданным стал слабый результат коммунистов — 8,5% голосов. Как пишут местные СМИ, лидеру ANO Андрею Бабишу прочат пост премьер-министра Чехии. Напомним, ранее миллиардер ранее руководил министерством финансов и занимал должность зампреда кабмина страны.