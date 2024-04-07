На выборах президента в Словакии победил сторонник Фицо

Во втором туре президентских выборов в Словакии после подсчета 99% голосов с результатом 53,26% победил пророссийский политик, сторонник премьер-министра Роберта Фицо и спикер Национального совета (парламента) Словакии, лидер партии "Голос - социальная де

Во втором туре президентских выборов в Словакии после подсчета 99% голосов с результатом 53,26% победил пророссийский политик, сторонник премьер-министра Роберта Фицо и спикер Национального совета (парламента) Словакии, лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини.

Как передает Report , такие данные приводятся на сайте Словацкого статистического управления, проводящего подсчет голосов избирателей.

Прозападный кандидат Иван Корчок набрал 46,73% голосов.

Срок полномочий главы Словакии составляет пять лет. В соответствии с Конституцией страны одно и то же лицо может быть избрано на должность президента не более двух сроков подряд.

В первом туре, который прошел 23 марта, ни одному из кандидатов не удалось заполучить необходимое для победы абсолютное большинство. После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с 42,44%, Пеллегрини — второе с 37,07%. Третьим в гонке оказался бывший министр юстиции Штефан Харабин с 11,79%.

Результат тогда оказался неожиданным, поскольку соцопросы пророчили победу стороннику премьера Фицо.