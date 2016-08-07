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    ​На востоке Украины произошло землетрясение

    Впоследствии появилась информация о том, что в некоторых домах появились трещины

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье в районе Мариуполя.

    Как передает Report, об этом сообщили агентству УНН в пресс-службе ГосЧС в Донецкой области.

    "В Мариуполе было землетрясение магнитудой 4,9. Пока информации по поводу пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства.

    Впоследствии появилась информация о том, что в некоторых домах появились трещины.

    По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 2 км к северо-востоку от Мариуполя. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

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