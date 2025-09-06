На востоке Польши упал неопознанный объект

Неопознанный объект, который может быть беспилотником, упал недалеко от деревни Майдан-Селец на востоке Польши.

Как передает Report, об этом сообщает RMF FM.

Уточняется, что объект упал в 500 м от жилых зданий. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб.

Отметим, что Майдан-Селец - деревня с населением чуть более 200 человек к северу от города Томашув-Любельски.

В конце августа этого года МИД Польши передал РФ ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны. По мнению властей республики, упавший и взорвавшийся в республике объект - российский дрон, а инцидент - провокация Москвы. В Минобороны республики пообещали ответные дипломатические шаги.