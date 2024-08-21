На востоке Ливана в результате обстрелов пострадали 30 человек

Число пострадавших в результате ударов израильской армии в долине Бекаа на востоке Ливана возросло до 30, число жертв не изменилось.

Число пострадавших в результате ударов израильской армии в долине Бекаа на востоке Ливана возросло до 30, число жертв не изменилось.

Как передает Report, об этом сообщило национальное агентство Al Wataniya со ссылкой на источники в спасательных службах.

"Пятеро раненых госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. По меньшей мере 9 из 30 пострадавших - дети. Агентство также отмечает, что при израильских обстрелах травмы получили не только граждане Ливана, но и уроженцы Сирии", - отмечается в сообщении.

В ночь на среду телеканал Al Mayadeen проинформировал, что по меньшей мере 1 человек был убит и еще 20 получили ранения при обстреле долины Бекаа израильской армией.

Армия обороны Израиля утверждает, что ее ВВС в районе Бекаа нанесли удары по располагавшимся там складам оружия движения "Хезболлах".