На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике

На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике

Восемь жителей города Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая погибли в субботу в результате пожара на фабрике.

Восемь жителей города Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая погибли в субботу в результате пожара на фабрике. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное управление полиции. Согласно распространенному заявлению, ЧП произошло в 14:30 по местному времени (10:30 бакинское время). По данным правоохранительных органов, площадь возгорания превысила 750 кв. м. Пожарные уже полностью потушили огонь. На месте происшествия работает полиция. Причина пожара выясняется, ведется следствие. Подпишитесь на наш Telegram канал