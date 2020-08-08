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На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике

На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике Восемь жителей города Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая погибли в субботу в результате пожара на фабрике.
Другие страны
8 августа 2020 г. 18:21

Восемь жителей города Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая погибли в субботу в результате пожара на фабрике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное управление полиции.

Согласно распространенному заявлению, ЧП произошло в 14:30 по местному времени (10:30 бакинское время). По данным правоохранительных органов, площадь возгорания превысила 750 кв. м.

Пожарные уже полностью потушили огонь. На месте происшествия работает полиция. Причина пожара выясняется, ведется следствие.

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