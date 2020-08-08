На востоке Китая восемь человек погибли в результате пожара на фабрике

Восемь жителей города Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая погибли в субботу в результате пожара на фабрике.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное управление полиции.
Согласно распространенному заявлению, ЧП произошло в 14:30 по местному времени (10:30 бакинское время). По данным правоохранительных органов, площадь возгорания превысила 750 кв. м.
Пожарные уже полностью потушили огонь. На месте происшествия работает полиция. Причина пожара выясняется, ведется следствие.