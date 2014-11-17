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    На востоке Китая при пожаре на предприятии погибли 18 человек

    Происшествие случилось в ночь на понедельник в городе Шоугуан

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек погибли, 13 получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести в результате пожара на предприятии по переработке моркови в провинции Шаньдунь.

    Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, происшествие случилось в ночь на понедельник в городе Шоугуан.

    В момент возгорания на предприятии находились 140 человек.

    В настоящее время огонь ликвидирован. Число пострадавших все еще устанавливается.

    По факту пожара начато расследование.

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