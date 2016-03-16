​На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5 произошло на востоке Казахстана в ночь со вторника на среду.

Как передает Report, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Минобразования республики.

По информации сейсмологов, землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 16 марта в 3.32 по алма-атинскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 569 км от казахстанского города Алма-Ата на территории Казахстана.

Глубина залегания подземных толчков составила 10 км.