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На востоке Канады из-за сильного снегопада введен режим ЧС

На востоке Канады из-за сильного снегопада введен режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада введен на севере канадской атлантической провинции Новая Шотландия.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 07:54
На востоке Канады из-за сильного снегопада введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада введен на севере канадской атлантической провинции Новая Шотландия.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро Канады, в этой части провинции может выпасть до 150 см снега, что более чем в два раза больше февральской нормы осадков. Причиной снегопада, который сопровождается ветром с порывами до 28 м/ с, стал шторм в Атлантическом океане. На данный момент введение режима ЧС на всей территории Новой Шотландии не рассматривается.

В этой части региона в понедельник отменены занятия во всех учебных заведениях. Жителей просят максимально ограничить перемещение по улицам.

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