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    На востоке Йемена уничтожены 11 хуситов

    В результате боев в провинции Шабва десятки получили ранения

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В результате боев в провинции Шабва на востоке Йемена уничтожены 11 боевиков движения "Ансаруллах" (хуситы), десятки получили ранения.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сoобшил пресс-служба армии Йемена.

    В боях с проправительственными силами участвуют как сторонники свергнутого президента Али Абдуллаха Салиха, так и боевики движения «Ансаруллах» (хуситы).

    В Йемене с сентября 2014 года продолжается вооруженный конфликт.

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