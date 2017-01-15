На востоке Йемена уничтожены 11 хуситов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В результате боев в провинции Шабва на востоке Йемена уничтожены 11 боевиков движения "Ансаруллах" (хуситы), десятки получили ранения.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сoобшил пресс-служба армии Йемена.

В боях с проправительственными силами участвуют как сторонники свергнутого президента Али Абдуллаха Салиха, так и боевики движения «Ансаруллах» (хуситы).

В Йемене с сентября 2014 года продолжается вооруженный конфликт.